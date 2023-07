Shericka Jackson sprint naar snelste 100 meter van het jaar, één dag na haar rivale

In de Jamaicaanse hoofdstad Kingston heeft Shericka Jackson gisteren op de WK-trials de snelste 100 meter van het jaar gelopen. Ze klokte af op 10'65", slechts 4 keer was er iemand rapper. Voor Jackson is het een verbetering van haar PR (10"71).



Ze klopte daarmee bovendien niet enkel tweevoudig olympisch kampioene Elaine Thompson-Herah op de piste, maar ook een Amerikaanse concurrente die een gelijkaardig kunstje had opgevoerd.



Want in het Amerikaanse Oregon werd amper één dag voordien ook de snelste jaartijd op de 100 meter neergezet. Sha'Carri Richardson liep daar een tijd van 10'71", de op zes na snelste tijd ooit.

Lang kan zij dus niet genieten van die eer. Jackson dook nog 6 honderdsten onder haar toptijd.