Iets meer dan een jaar voor de start van de Olympische Spelen mag Hanne Claes al op haar twee oren slapen, want zij zal er straks bij zijn in Parijs. Claes liep op een meeting in Zwitserland de 400 meter in 54"33, een beetje sneller dan het Belgische record van Paulien Couckuyt en ruimschoots onder de olympische limiet.