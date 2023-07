Norris dolt met Verstappen na duel voor pole: "Max verpest alles voor iedereen"

De MCL60 is dankzij een hoop updates plots een podiumkandidaat geworden. Dat bewezen Lando Norris en McLaren-ploegmaat Oscar Piastri tijdens de kwalificaties op Silverstone met P2 en P3.

"Ik was er zo dichtbij", zei Norris, die op 2 tienden van polesitter Verstappen bleef. "Ik was P1 in Q1, P2 in Q2 en bijna P1 in Q3. Dat is waanzinnig, mijn laatste ronde was echt goed."

"Ik hoorde teambaas Zak Brown brullen via de boordradio, dat was geweldig. Dit is fantastisch voor mij, maar ook voor het team."

Na een moeilijke seizoensstart was dit resultaat heel welkom voor McLaren. "Dit maakt alles goed", zei Norris.

"Dit resultaat kon niet beter zijn, op Max Verstappen na alweer", grapte de Brit. "Hij verpest alles voor iedereen. Maar voor de rest was het geweldig."