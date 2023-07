Justine Henin krijgt hoogste internationale tennisonderscheiding: "Voor blijvende bijdrage aan sport"

Henin pakte in 2004 olympisch goud in Athene, stak met Kim Clijsters de Fed Cup op zak in 2001 en veroverde titels op Roland Garros (2003, 2005, 2006, 2007), US Open (2003, 2007) en Australian Open (2004). Op Wimbledon werd ze twee keer runner-up (2001, 2006).



Na haar carrière startte Henin een succesvolle tennisacademie op en stichtte ze een liefdadigheidsorganisatie die sportkansen biedt aan kinderen met een beperking.



"Ze was een van de beste speelsters van haar generatie en levert sinds haar afscheid nog altijd een belangrijke bijdrage aan onze sport op alle niveaus. Ze verdient deze prijs dubbel en dik", vertelde ITF-voorzitter David Haggerty.



Henin is vereerd met de prijs en dankt de tennisfederatie. "Ik heb altijd het beste van mezelf gegeven en veel succes geboekt. Sinds ik gestopt ben, doe ik er alles aan om iets terug te geven aan de sport waar ik zo veel van hou."



"Dat zal ik dan ook altijd blijven doen. Net als de ITF wil ik iedereen laten kennismaken met tennis om de sport te laten groeien op zowel top- als recreatief niveau. Deze prijs betekent heel veel voor me."



Henin zal de prijs in ontvangst nemen tijdens de ITF World Champions Awards in het Victoria and Albert Museum in Londen.