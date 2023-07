Home sweet Dôme: na 35 jaar mag de Tour eindelijk weer uitbarsten op de Puy de Dôme

De Tour de France en organisator ASO kijken niet op een hype meer of minder, maar als er één etappe in deze editie met de nodige toeters en bellen werd belicht bij de parcourspresentatie, dan was het de langverwachte terugkeer van de Puy de Dôme wel. Wat verwacht het peloton van die Dômeback?

Het aantal woordgrapjes in de (Franse) pers is niet meer bij te houden. De comeback van de Puy de Dôme - de Dômeback dus - maakt schijnbaar iets los bij iedereen die een hart voor de koers heeft. Na 35 jaar klautert het peloton weer naar de Unesco-vulkaan in het Centraal Massief. "Toen ik in 2004 bij ASO kwam, was het eerste wat ik opschreef: Puy de Dôme", vertelde Tourbaas Christian Prudhomme vorig jaar bij de parcoursvoorstelling in Parijs. "Dit is een van de symbolen van onze geschiedenis. Een col met dit profiel kom je nergens anders tegen."

De iconische foto van de twee giganten op de Puy de Dôme.

De col (top op 1.415 meter, 13,3 km aan 7,7 %) ademt inderdaad Tour-historie. Het duel tussen Raymond Poulidor en Jacques Anquetil in 1964 is legendarisch. Hun mano a mano resulteerde in een iconische foto van het schoudergevecht die vele kamers van wielerliefhebbers siert. De Belgische link krijgen we dankzij Eddy Merckx, die er in 1975 die beruchte slag in zijn lever incasseerde. Het incident wordt vaak bestempeld als het einde van Merckx' Tour-legacy, of toch wat eindzeges betreft.

Onbekend terrein, toeschouwers verboden in laatste 4 kilometer

Na een vacuüm van 35 jaar keert de Tour nu terug naar de plek waar Johnny Weltz in 1988 de laatste winnaar was. De Tour - elk jaar werd/wordt het circus groter en groter - was er lange tijd niet welkom door logistieke beperkingen en beschermingsmaatregelen vanuit de Unesco. Maar niet alleen de Tour stond jarenlang voor een gesloten slagboom. De Puy de Dôme is privéterrein en is op enkele uitzonderingen na niet toegankelijk voor toeristen, of toch niet voor bezoekers met de fiets of de wagen. Een treintje kan sinds enkele jaren wel een trosje geïnteresseerden naar de top loodsen.

Het toeristentreintje op de col in de Auvergne.

Dat betekent dat voor de 170 renners aan de start van deze 9e etappe de Puy de Dôme onbekend terrein is.

Of toch niet helemaal. Als locals hebben Romain Bardet en Rémi Cavagna wel al eens kunnen proeven van het serpent, net voor de Dauphiné zetten ASO en het lokale bestuur de poorten ook open voor een korte inspectie. Jonas Vingegaard sprong op die trein en kwam tot volgende logische conclusie: "Een mooie klim, maar wel heel steil. Ik denk niet dat ik ooit al zo'n col heb beklommen." Vooral het bord van de laatste 5 kilometer wordt het ankerpunt. Bij dat toetje blijft het stijgingspercentage voortdurend in de dubbele cijfers. De renners zullen er eenzaam moeten zwoegen. Toeschouwers zijn in de laatste 4 kilometer niet welkom op de smalle wegen van de klimkegel, volgwagens evenmin.

"Van der Poel? Niets is onmogelijk, maar we moeten realistisch zijn"

Het startschot wordt om 13.30 u. gegeven in Saint-Léonard-de-Noblat en dat is niet toevallig. Het is de thuisbasis van Raymond Poulidor. De chouchou van de Fransen overleed er in 2019 en ligt er ook begraven. Het is dan ook evident dat het voor kleinzoon Mathieu van der Poel een emotionele dag wordt. "Niet is onmogelijk, maar we moeten ook realistisch zijn", zegt ploegleider Christoph Roodhooft over de piepkleine winstkansen van "PouPoel".

Jacques Anquetil en Raymond Poulidor in 1964.

Het is een droom die uitkomt. Als kind dacht ik al hoe exceptioneel het zou zijn om in de Tour op deze col te kunnen koersen. Rémi Cavagna, régional de l'étape

Voor Rémi Cavagna is de Puy echt zijn home. "De klim is mythisch. Als ik 's ochtends opsta, zie ik de col liggen vanaf mijn terras", vertelt de Fransman van Soudal-Quick Step, bijgenaamd de TGV van Clermont-Ferrand. "Het is verboden terrein voor fietsers, al heb ik een paar keer kunnen verkennen. Het zal pijn doen aan onze benen." "Die beelden van Anquetil en Poulidor, die staan op het netvlies van iedereen gebrand." "Het is een droom die uitkomt. Als kind dacht ik al hoe exceptioneel het zou zijn om in de Tour op deze col te kunnen koersen." Publiek is er evenwel niet welkom. "Ik begrijp die keuze. Het is boven bijzonder smal. Het is ook beschermd patrimonium en je moet de natuur ook respecteren."

"Je kunt het aanpakken als een tijdrit"