BEKIJK: Denderende Declercq, vallende Cavendish en balende Belgen: samenvatting van rit 8

De 8e etappe in de Tour de France heeft met Mads Pedersen een nieuwe naam op het lijstje van winnaars opgeleverd. Twee valpartijen waren de valse noot op weg naar Limoges. Het betekende het einde van de Tour van Mark Cavendish en Steff Cras, vanochtend nog de beste Belg in de stand.

Samenvatting van rit 8

Heel wat kandidaten voor de vlucht, Declercq is erbij

Limoges wordt bij de start aangemerkt als een kans voor de aanvallers. Je hoeft dan ook geen grote wielerkenner te zijn om te voorspellen dat de tickets voor de vlucht erg in trek zijn. Werkpaard Tim Declercq mag voor een keer zelf de piste betreden. Hij gaat op pad met 2 Anthony's: Anthony Turgis en Anthony Delaplace. In het peloton organiseren Alpecin-Deceuninck en Jumbo-Visma voor Jasper Philipsen en Wout van Aert.

Philipsen wint tussensprint in peloton

De tussensprint zorgt voor een beetje opwinding. Achter het koptrio wint groene trui Philipsen vrij gemakkelijk de sprint tegen Jordi Meeus. Philipsen heeft op dat moment virtueel een voorsprong van 93 punten in het puntenklassement. Comfortabel.

Cavendish valt, einde in mineur

Voor Mark Cavendish was de finale in Limoges op papier iets te zwaar, maar in Bordeaux bewees hij wel dat een 35e recordzege dan toch geen utopie is. Maar die 35e zal er niet komen. Cavendish komt ten val door een golfbeweging van een zwenkend peloton. Hij tast naar zijn schouder, lijkt even toch weer te willen starten, maar geeft dan toch op.

Turgis gaat solo, maar zijn liedje duurt niet lang

Op een klimmetje op iets meer dan 15 kilometer van de finish zet Declercq zijn medevluchters onder druk, maar het is Turgis die met de snedige demarrage uitpakt. Declercq verzet nog hemel en aarde om tot bij Turgis te geraken, maar onder het beukwerk van Jumbo-Visma wordt hij dan toch opgeslokt door het peloton. Even later, op 8 kilometer van het einde, is het liedje van Turgis ook uit.

Opnieuw een val: Simon Yates en Cras delen in de klappen

De finale heeft nog meer rampspoed in petto. In de staart van het peloton komt Simon Yates, de nummer 4 in de stand, ten val. Steff Cras, als 13e de beste Belg in het klassement, is het zwaarste slachtoffer. Ook hij moet opgeven.

Mads Pedersen troeft 2 Belgen af

In een sprintje bergop komen de machtssprinters bovendrijven. Wout van Aert moet even inhouden en komt te laat met zijn versnelling, Jasper Philipsen kan Mads Pedersen niet meer remonteren. Het is de tweede ritzege uit de Tourcarrière van de Deen.