Wat doet kritiek van buitenaf met profrenners? "Zijn daar veel meer mee bezig dan je denkt"

"Jullie houden ervan om altijd op de "maar" te focussen." Met die woorden stak Wout van Aert na de 6e rit in de Tour zijn frustraties niet onder stoelen of banken. De Belg van Jumbo-Visma kon deze Tour nog niet winnen en mocht daarom al her en der een pak commentaar incasseren. "Dit is niet de Wout van vorig jaar", klonk het onder meer. En dat was Van Aert en zijn ploeggenoten duidelijk niet ontgaan. "Sommige mensen weten niet wat ze schrijven. We mogen blij zijn dat Wout een Belg is en dat hij bij ons in het team rijdt", was ook Van Hooydonck scherp voor de kritiek die de ronde deed.

Ik denk dat we als journalist of analist niet stilstaan bij de impact van uitspraken op renners. Karl Vannieuwkerke

Karl Vannieuwkerke polste daarom ook eens aan tafel bij zijn gasten wat de impact van zulke kritiek precies is. "Focussen we inderdaad niet veel te vaak op die "maar"?", wierp hij op. "Het is ergens logisch dat journalisten dat doen", opent Sven De Leijer de discussie. "Maar als je ziet wat Van Aert vandaag doet, dat is als neutrale kijker gewoon het schoonste wat er is", verdedigt hij de renner al snel. "Ik denk dat we er als journalist of analist dikwijls ook niet bij stilstaan wat de impact van een uitspraak is op een renner", gaat Vannieuwkerke door.

Degrendele weet wat het is om kritiek te incasseren.

Houdt het renners wakker?

Nicky Degrendele is zelf wielrenster en weet als geen ander wat die commentaar met een mens doet. "In het begin deed het me niet zo veel, maar toen het bergaf begon te gaan met mijn carrière, besefte ik dat mensen soms echt veel kritiek hebben." "Maar van waar en wie komt het dan ook? Als dat iemand is die hele dagen in zijn zetel hangt, trek ik me er niets van aan, maar van iemand binnen mijn entourage kan dat wel serieus binnenkomen", vertelt ze.

Vanavond liggen renners ook gewoon te kijken naar Vive le Vélo of te scrollen op social media. Sven Vanthourenhout