Wat leerde Pro League over EK-kansen van Red Panthers? "Met topdag kunnen ze Nederland kloppen"

De Red Panthers, de Belgische hockeyvrouwen, wonnen gisteren hun laatste wedstrijd in de Hockey Pro League tegen de VS en sluiten het toptoernooi zo af op de 4e plaats.

"Hoewel ze hun vooropgestelde doel niet hebben bereikt, hebben ze wel laten zien in de eerste wedstrijd tegen Australië en de twee wedstrijden tegen Nederland dat ze in staat zijn om van deze landen te winnen", zegt commentator Floris Geerts.

Nu de 'speeltijd' voorbij is, kunnen de Red Panthers zich richten op het EK hockey, dat van 18 tot 27 augustus plaatsvindt in Mönchengladbach. "Het EK is niet alleen belangrijk om een nieuwe titel te behalen, de winnaar plaatst zich ook voor de Olympische Spelen”, legt Floris Geerts uit.