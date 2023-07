Red Panthers vallen naast Pro League-podium na felbevochten duel tegen Nederland

De Nederlandse hockeyvrouwen zullen het na het tweeluik wel weten: tegen de Red Panthers moeten ze hun beste niveau halen om te kunnen zegevieren.



Pas in het derde kwart werd de ban gebroken in het felbevochten duel. Delphine Mariën spurtte de cirkel binnen, hield twee Nederlandse vrouwen af en bracht de Panthers op voorsprong.

Het lokte een felle reactie uit van de Oranje vrouwen. De Red Panthers verdedigden uitstekend, maar via strafcorner kon Nederland dan toch scoren. Ze zetten 2 van hun 9 strafcorners om, België 0 van de 5.



Zo trok Nederland, al even zeker van de eindzege in de Hockey Pro League, opnieuw aan het langste eind met 1-2. België valt naast het podium. Als de Red Panthers morgen winnen tegen de VS, worden ze 4e.