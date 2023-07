Fleur Verdonck bezorgt België bronzen medaille op 200 meter vrije slag op EK voor junioren

Met de bronzen plak schenkt Fleur Verdonck de Belgische delegatie in Belgrado een eerste medaille.

's Ochtends kwamen Verdonck, Noah Verreth, Leo Verschooten en Laure Durez net tekort voor een plaats in de finale van de gemengde 4x100 meter vrije slag. Het Belgische kwartet had de negende tijd geklokt in de reeksen, waarbij alleen de beste acht landen (van de 19) doorgingen naar de finale.



De 15-jarige Pauline Zeller werd in de reeksen van de 100 meter vlinderslag uitgeschakeld met de 37e tijd (1'03"11) van de 52 deelnemers. De 16-jarige Maxime Courtois onderging hetzelfde lot in de reeksen van de 1.500 meter. In een 15'59"99 werd hij 22e van de 26 deelnemers.