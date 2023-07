Niedermaier wint zware bergrit Giro Donne na solo van 25 km, Van Vleuten steviger leidster

105 km moest het peloton overbruggen van Salassa naar Ceres, na 8 km kwam de Passo del Luppo er al aan, het dak van deze ronde op 1.407 meter, een col van eerste categorie (10,1 km aan 8,4 %). Naar het einde van de rit kwamen er nog 2 colletjes van 3e categorie.



Tijdens de beklimming van de Passo del Lupo trokken Van Vleuten, Longo Borghini en Realini in de aanval. Achter dit trio volgden Niedermaier, Cavalli, Santesteban, Persico, Uttrup Ludwig en Garcia, met het peloton niet veel verder.



De draagster van de roze leiderstrui hield er een stevig tempo op na en dat lag net iets te hoog voor Italiaans kampioene Longo Borghini, gisteren nog winnaar in Borgo Val di Taro.



Van Vleuten passeerde als eerste op de top van de Passo del Lupo met in haar wiel Realini. Tijdens de afdaling sloten Fisher-Black en Longo Borghini voorin aan, achter dit kwartet sloegen Niedermaier, Cavalli, Persico, Labous en Magnaldi de handen in elkaar. De 2 groepjes smolten op 35 km van de streep samen.



Niedermaier ging aan de boom schudden en wrikte zich in de laatste 25 km los. Tijdens de slotbeklimming van de Sant'Ignazio gingen Van Vleuten en Longo Borghini in de tegenaanval.



Net voor de top van deze laatste bult van de dag trok de Nederlandse alleen op jacht naar Niedermaier. In de afdaling namen zowel van Vleuten als Longo Borghini te veel risico's en kwamen alle twee ten val, al konden ze snel voort.



Niedermaier vatte de slotkilometer aan met een voorsprong van 10 seconden op Van Vleuten. Niedermaier slaagde er net in haar belaagster achter haar te houden en boekte zo de grootste zege uit haar prille carrière.