Rani Rosius staat 5 weken aan de kant met hamstringblessure: "Hopelijk kan ik deelnemen aan WK"

"Met spijt in het hart moet ik aankondigen dat ik 5 weken lang aan de kant sta", opent Rani Rosius haar verhaal op sociale media.

"Tijdens mijn laatste 100 meter blesseerde ik me aan mijn hamstring."

Dat was op de Europese Spelen in Polen. Toen voelde ze al iets in haar hamstring tijdens haar sprint, maar toch liet ze een persoonlijke besttijd optekenen.

Rosius blijft positief: "Als alles goed gaat, zal ik tijdig fit zijn voor het WK, dus ik hoop op een spoedig herstel!"

Dat Wereldkampioenschap atletiek vindt vanaf 19 augustus plaats in Boedapest. Onze landgenote begint nu dus aan een race tegen de klok.