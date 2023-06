Ives Serneels duldt geen gemor over "ongelukkige" oefenwedstrijd tegen Nederland: "Niet de juiste mindset"

Dat sommige speelsters niet gelukkig zouden zijn met het tijdstip van de partij, stemt Serneels evenwel niet gelukkig. "Dat is niet de mindset van de speelsters die we bij ons willen hebben", klinkt het duidelijk.

Voor de Red Flames is er dan weer weinig inzet. Al ziet de bondscoach er het nut wel van in. "Het is een ideaal tussenmoment richting de volgende campagne die eraan komt", zegt Ives Serneels.

"We gaan een heel strijdbaar team hebben. We moeten proberen de tegenstander pijn te doen. Onze belangrijkste focus ligt op de weerbaarheid in moeilijke momenten."



Doelvrouw Nicky Evrard baalt nog steeds dat de Flames niet op het WK actief zullen zijn. "Het doet nog altijd superveel pijn dat wij niet in WK-voorbereiding zitten, maar als topsporter is het belangrijk om snel nieuwe doelen te kunnen stellen."



"We weten dat Nederland heel sterk zal zijn. Het is voor ons heel belangrijk om 200 procent gefocust te zijn, want in september komen er pittige wedstrijden aan in de Nations League. Ons tactisch plan is klaar, we weten wat er van ons verwacht wordt", besluit ze.