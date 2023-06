Ex-nummer 1 Caroline Wozniacki voelt het na 3 jaar kriebelen en kondigt comeback aan

Caroline Wozniacki was jarenlang een vaste waarde aan de top van het vrouwentennis. Op haar 20e bereikte ze al de nummer 1-positie van de wereld, 8 jaar later won ze met de Australian Open haar enige grandslamtoernooi.



Maar Wozniacki begon ook met blessures te worstelen en steeds meer begon er iets te knagen. Kort voor haar afscheid was de Deense getrouwd met ex-NBA-speler David Lee en de biologische klok tikte luid.



Naar die periode verwijst Wozniacki ook in de aankondiging van haar comeback, die ze doet in het zog van een interview met Vogue. "Ik heb veel verloren tijd kunnen goedmaken met mijn familie en ik werd moeder van twee prachtige kinderen."

"Maar ik heb nog altijd doelen die ik wil realiseren. Ik wil mijn kinderen tonen dat je je dromen kan najagen hoe oud je ook bent of wat je taak ook is. Als familie hebben we besloten dat de tijd rijp is. Ik keer terug om te spelen, ik kan niet wachten."