Andere mindset bij Wout van Aert, die "op tijd in vorm" is: "Nog geen gemakkelijk seizoen geweest"

"Ik ben op tijd in vorm. Dit seizoen is nog niet gemakkelijk geweest. Ik was er altijd dicht bij, maar vaak was het niet genoeg. Hopelijk draaien we dat nu om."

Doet hij dat meteen op Baskische bodem? "Ik houd wel van deze Grand Départ. Het is een interessant parcours, maar het is lastig om te voorspellen bij wie dit nu past."

"Voor de pure klimmers zijn de hellingen wat te kort, voor renners als ik zijn ze alleszins lang en steil genoeg. Het wordt tricky, maar ik ben hier om het te proberen."

Groen is in tegenstelling tot 2022 geen prioriteit. "Ik zit zeker in een andere positie tegenover vorig jaar. Ons plan was toen om zoveel mogelijk punten te pakken."

"Nu mikken we meer op resultaten en groen is geen echt doel. Het rittenschema is ook helemaal anders. In de staart van deze Tour zijn er nog veel punten te verdienen."

"Je weet nooit als er dan nog een kans ligt, maar mijn favorieten zijn Jasper Philipsen en Mads Pedersen. Zij gaan goed over de hellingen."