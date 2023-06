Vrouwen en mannen verdienen vanaf 2027 evenveel op grote gezamenlijke tennistoernooien

Voor WTA-1000-toernooien zal het prijzengeld gelijk worden vanaf 2027 op toernooien waar zowel mannen als vrouwen spelen.

Ook WTA 500-toernooien, gespeeld door zowel mannen als vrouwen, zullen in 2027 een gelijkwaardig prijzengeld uitdelen.

De Masters-toernooien in Rome (2023), Madrid en Peking (2024), en Cincinnati en Toronto/Montreal (2025) worden voortaan over twee weken gespeeld, zoals nu het geval is voor Indian Wells en Miami.

Toernooien die twee weken duren (7 in totaal: Indian Wells, MIami, Rome, Madrid, Peking, Toronto/Montreal, Cincinatti) zullen vanaf 2027 gelijk prijzengeld hebben.

Vanaf 2033 moeten vrouwen ook hetzelfde niveau aan prijzengeld verdienen in de WTA 1000- en WTA 500-toernooien die zonder parallel mannenevenement en in één week worden gespeeld.

Ook het aantal WTA 125-toernooien zal de komende jaren toenemen tot veertig.