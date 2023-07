Carmoy springt naar 2e plaats in Diamond League Stockholm, polsstokspringer Broeders is 4e

Thomas Carmoy moest in Stockholm enkel de Nieuw-Zeelander Hamish Kerr voor zich dulden. Die wipte over 2,24 meter, de hoogte waarop Carmoy 3 keer faalde.

Onze landgenoot was bij zijn eerste poging wel over 2,20m gesprongen, wat hem de 2e plaats opleverde. Kerr liet de lat nog even op 2,30 meter leggen, maar hield het na één sprong voor bekeken. Voor de Nieuw-Zeelander was het zijn allereerste overwinning op een Diamond League-meeting.

Carmoy was niet de enige Belg die actief was in Stockholm. Ben Broeders tekende present in het polsstokspringen. Onze landgenoot wipte bij zijn 3e poging over 5,72 meter, maar faalde dan 3 keer op 5,82 meter. Broeders moest zo vrede nemen met de 4e stek.

De overwinning in een uitgeregend Stockholm was voor de Zweedse publiekslieveling Armand Duplantis. De wereldrecordhouder verzekerde zich van de winst met een sprong over 5,95 meter en klom ook nog over 6,05 meter.

Duplantis probeerde vervolgens nog zijn eigen wereldrecord (6,22 meter) te verbeteren, maar hij raakte niet over 6,23 meter.