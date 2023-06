Het EK van de Belgian Cats aan de hand van de statistieken: dominantie over de hele lijn

Het hoeft niet te verbazen dat MVP Emma Meesseman de koningin is van de individuele statistieken. Want hoewel de immer onbaatzuchtige Meesseman die individuele stats niet belangrijk vindt, maken ze wel duidelijk hoe dominant onze landgenote dit toernooi was. Meesseman was dit EK de nummer 1 in:

Met een gemiddelde efficiëntie van 29,8 doet Meesseman ruim beter dan de nummer 2, Natasha Mack uit Montenegro (22,8). Ook Kyara Linskens (4e met 19,3) en Julie Allemand (9e met 17,3) staan qua efficiëntie per match in de top 10.

Efficiëntie per match? Dat cijfer is de uitkomst van een aantal berekeningen met de individuele statistieken, waarmee de productiviteit van een speelster uitgedrukt wordt. Hoe hoger het cijfer, hoe hoger de efficiëntie op het veld.

Allemand, Linskens en Vanloo heersen ook

Ook dominant dit EK: Julie Allemand. De Belgische spelverdeelster strooide dit toernooi met liefst 52 assists.

Allemands gemiddelde van 8,7 beslissende passes per wedstrijd is goed voor een plaatsje in de geschiedenisboeken van het EK, want niemand deed ooit beter. De Sloveense Nika Baric bleef in 2019 steken op 8,5 assists per match.

En de Julies deden het bijzonder goed dit toernooi, want ook Julie Vanloo blinkt uit in de statistieken. Niemand gooide meer driepunters binnen dan de Belgische schutter (24 in totaal).

Vanloo werkte haar driepunters af aan 43,6 procent, waarmee ze in dat klassement 4e is. De meest efficiënte driepuntshotter is ook een Belgische. Met 11 op 18 driepunters, goed voor 61,1 procent, is Laure Résimont de nummer 1 qua driepuntpercentage.

Ook Kyara Linskens, de MVP van de finale, kaapt nog een 1e plaats weg. De Belgische center was de beste shotblocker dit EK met een gemiddelde van precies 2 blocks per wedstrijd.

Voorts is er nog een eervolle vermelding voor nieuw gezicht Bethy Mununga. Zij speelde gemiddeld 15 minuten per match, waarin ze gemiddeld 5,7 rebounds plukte.

Als die cijfers omgezet zouden worden naar 40 minuten per match, is Mununga goed voor 15,1 rebounds, waarmee ze de nummer 3 zou zijn. Samengevat: Mununga plukte een bovengemiddeld aantal rebounds in de minuten die ze kreeg.