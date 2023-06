Belgian Cats gaan door het dolle heen na EK-triomf: "Dit boven alles? Hell yeah!"

De ontlading na de gewonnen EK-finale was groot, in decibels zelfs onmeetbaar. "Ik kan het niet geloven", wist ook smaakmaker Julie Vanloo geen blijf met zichzelf.

Motivational speech Meesseman

Het zag er nochtans lang niet goed uit voor de Belgische basketbalvrouwen, die in het begin van de wedstrijd niet konden verstoppen dat ze nog geen 24 uur eerder een slopende halve finale hadden gespeeld.

"Waren we moe, of aan het stressen? Ik vroeg het me ook af tijdens de rust", besefte ook Vanloo. "Wat ik wel wist: we speelden niet als de Belgian Cats in de eerste helft."

Enter: MVP Emma Meesseman, die niet enkel óp het veld het voortouw nam.

"Emma sprak ons in de rust toe. Ze vertelde dat we dit veld niet met spijt mochten verlaten", getuigden Antonia Delaere en Vanloo over de motivational speech van hun kapitein.

"Toen draaiden we een knop om en was het gank. Je voelde dat Spanje nadien schrik begon te krijgen. Je kon het bijna ruiken."