Emma Meesseman zat op rollercoaster van hopeloosheid naar euforie: "Als ploeg zijn we toch zó sterk"

"Ik blijf kijken naar de score om zeker te zijn dat we kampioen zijn. Tijdens de wedstrijd voelde ik veel emoties, soms hopeloosheid. Toch zijn we samen als ploeg toch weer zo sterk."

Een schittering in haar ogen verklapt het al. Emma Meesseman zegt het ook met zoveel woorden: "Het is gewoon onbeschrijfelijk."

Wat er in de 1e helft misliep? "Ik weet het niet", geeft de Speelster van het Toernooi toe. "Het vuur zat in ons, maar het kwam er niet uit. We speelden veel te traag, dat is totaal ons spel niet."

"Het is een groot moment. De stress is er dan toch. Of je het nu wilt of niet. Als je het dan samen tot een goed einde brengt, doet die eerste helft er niet meer toe. Hoe we het oplosten? Geen idee, maar we zijn kampioen. En dat is verdiend."

En opnieuw ging Meesseman met een hoofdrol aan de haal.

"Ik heb alles gegeven. Ik heb niets meer in me na erg zware matchen. Dankzij mijn ploeg en de supporters speel ik voor zo'n momenten. Met deze ploeg geschiedenis schrijven, is het mooiste van allemaal."