Leuven en Brussel organiseren samen 1e editie van de European Running Championships

De kogel is door de kerk: Brussel en Leuven zijn het decor van de eerste European Running Championships.

Tijdens het kampioenschap vinden het EK op de tien kilometer, de halve marathon en de marathon allemaal in hetzelfde land plaats, in dit specifieke geval in april 2025.

Oorspronkelijk was er sprake van een derde Poolse kandidaat, maar uiteindelijk ging het nog tussen Leuven-Brussel en Frankfurt. De Belgische kandidatuur, waarbij alle wedstrijden finishen in Leuven, haalde het.

De 10 kilometer en halve marathon vinden volledig in Leuven plaats. De marathon begint in hartje Brussel en loopt van daar naar Leuven. Ze eindigt met een stadslus van 10km en finisht aan de Parkpoort, net als het WK wielrennen.

Alle wedstrijden staan behalve voor toppers ook open voor recreanten.

In december van dit jaar organiseert België ook al het EK veldlopen in het Park van Laken in Brussel. Daarna wordt het dus aftellen naar een nieuw atletiekkampioenschap in eigen land.