Fierheid overheerst bij 3x3 Belgian Lions na zilveren medaille: "We hebben bouwstenen gelegd voor de toekomst"

Einde toernooi voor Augustijnen en tot overmaat van ramp mocht er geen vervanger opgroepen worden. "Om alle wedstrijden zonder wisselspeler af te werken, is echt heel zwaar", gaf Dennis Donkor na de finale eerlijk toe. "Het was niet makkelijk, maar we hebben gevochten als leeuwen. Op het einde was de tank echt wel leeg. Maar mogen fier zijn op onszelf."

"In de finale zaten we er echt door"

Ook Thibaut Vervoort en pechvogel Caspar Augustijnen blikten tevreden terug op de zilveren medaile. "In de finale zaten we er echt door, maar het gevoel om een medaille te pakken met België is echt zalig", vertelde Vervoort.



"We moeten het positieve uit dit toernooi halen, want hier hebben we echt wel bouwstenen gelegd voor de toekomst."



"Ik kan alleen maar trots zijn", vulde Caspar Augustijnen nog aan. "Zo'n lang toernooi zonder wisselspeler spelen, is gewoon doodgaan."



"Hopelijk ben ik binnen een kleine 9 maanden terug. Zoals het er nu uitziet, zou ik helemaal in orde moeten zijn voor de Olympische Spelen in Parijs."