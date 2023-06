Wouter Vandenhaute is 1 van de 4 nieuwe leden in de Raad van Bestuur van de voetbalbond

Het was de laatste jaren niet zo gemakkelijk om de samenstelling van de Raad van Bestuur bij de voetbalbond te volgen. Zo werd voorzitter Paul Van den Bulck een maand geleden nog maar vervangen door (onafhankelijk) voorzitter Pascale Van Damme.



Voor het nieuwe jaar moesten 6 zitjes opnieuw ingevuld worden. Pierre Locht (CEO van Standard) en Benjamin Vasseur van de Franstalige Voetbalfederatie werden herverkozen.



Peter Willems (OH Leuven) en Marc Van Craen (Voetbal Vlaanderen) namen ontslag als bestuurder. Van Craen wordt vervangen door zijn opvolger als voorzitter bij Voetbal Vlaanderen, Jorg Keldermans. Het zitje van Willems gaat naar Frank Lagast, algemeen directeur bij KV Mechelen.



Het mandaat van Michael Verschueren liep ook ten einde, maar dat blijft in de Anderlecht-familie. Niet-uitvoerend voorzitter Wouter Vandenhaute is zijn vervanger.



De laatste nieuwe naam in de Raad van Bestuur is Johny Vanspauwen, die net als zijn voorganger Robert Huygens vanuit Voetbal Vlaanderen was voorgedragen.

De Raad van Bestuur van de KBVB:



* Pascale Van Damme (voorzitter)

* Sven Jaecques (Pro League)

* Wouter Vandenhaute (Pro League)

* Frank Lagast (Pro League)

* Pierre Locht (Pro League)

* Jorg Keldermans (Voetbal Vlaanderen)

* Johny Vanspauwen (Voetbal Vlaanderen)

* Philippe Godin (Association des Clubs Francophones de Football)

* Benjamin Vasseur (Association des Clubs Francophones de Football)