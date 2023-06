Nationale kampioenschappen: goud voor Ganna, Cavagna en Asgreen

2 jaar geleden liet Filippo Ganna zich op het nationale kampioenschap tijdrijden nog verrassen door Matteo Sobrero, maar dat liet het Italiaanse chronomonster hem geen tweede keer gebeuren. Het gevecht tegen de klok vond dit jaar plaats in Sarche, in Zuid-Tirol. Dan kun je pittig klimwerk verwachten, maar lastiger dan een glooiende helling zat er niet in het parcours. Ideaal voor de molen van Ganna, die het dichtst benaderd werd door Mattia Cattaneo. Sobrero moest deze keer vrede nemen met brons. Voor Ganna is het de 4e nationale titel tijdrijden.

In Frankrijk heeft Rémi Cavagna de nationale trui weer in zijn bezit. Vorig jaar was Bruno Armirail nog de snelste, de rozetruidrager uit de voorbije Giro eindigde in Cassel op een halve minuut. Pierre Latour was 3e, Benjamin Thomas 4e.

Ploegmakker Kasper Asgreen won zijn eerste koers in 2 jaar. Zijn laatste zege was ook al dat Deense tijdritkampioenschap. Hij had een halve minuut voorsprong op Matias Skjelmose en Mikkel Bjerg.