Jorg Keldermans is de nieuwe voorzitter van Voetbal Vlaanderen

Jorg Keldermans verdiende zijn sporen als voetbalbestuurder aanvankelijk bij Cappellen en sinds de oprichting ook bij Vacha, de vereniging van Vlaamse clubs in de hogere afdelingen. Daarvan was hij sinds 2020 al voorzitter.



Nu neemt Keldermans daar ook het voorzitterschap van Voetbal Vlaanderen bij, de vereniging die ijvert voor de belangen van alle Vlaamse clubs in het veldvoetbal, minivoetbal, zaalvoetbal, jeugdvoetbal en liefhebbersvoetbal en daarnaast alle competities organiseert.



Keldermans volgt Marc Van Craen op, die na 4 jaar als voorzitter zijn functie heeft neergelegd. Hij neemt ook automatisch het zitje van Van Craen over in de Raad van Bestuur van de voetbalbond, al moet dat officieel nog bevestigd worden op de Algemene Vergadering vanavond.