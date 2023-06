Genk moet voorbij Zwitserse vicekampioen in CL-voorronde, ook Club en Gent kennen hun programma

Racing Genk was bij de loting reekshoofd in het niet-kampioenenspoor. Het speelt tegen Servette eerst uit en vervolgens de terugwedstrijd in de eigen Cegeka Arena. In totaal wachten voor Genk 3 hordes op weg naar de groepsfase.

De heenwedstrijd is op 25 of 26 juli, de terugwedstrijd een week later op 1 of 2 augustus. Bij winst plaatst Genk zich voor 3e voorronde van de Champions League, bij uitschakeling volgt de 3e voorronde van de Europa League.

Daarna kan de Belgische vicekampioen ook nog in de Conference League terechtkomen. Bij 3 uitschakelingen op rij speelt Genk geen groepsfase.

Servette Genève werd vorig seizoen 2e in Zwitserland, weliswaar liefst 16 punten achter kampioen Young Boys. De club speelde pas zijn 4e seizoen terug in eerste klasse na enkele jaren in de lagere divisies. De laatste titel dateert van 1999.

Voormalig Manchester City-linksachter Gaël Clichy en aanvaller Chris Bédia (ex-Charleroi en Zulte Waregem) zijn de bekendste namen in de selectie.