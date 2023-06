Dan toch geen zorgeloze vakantie? Deze Duivels liggen straks op het strand met transferbeslommeringen

Romelu Lukaku: kan hij blijven bij Inter?

In principe moet Romelu Lukaku na zijn vakantie aansluiten bij Chelsea, maar het lijkt weinig waarschijnlijk dat daar nog een toekomst voor hem is weggelegd, zeker niet nu de Engelsen met Christopher Nkunku hun gewenste offensieve versterking al binnen hebben.



Lukaku zou zelf het liefst bij Inter blijven en de eigenaar van de Milanese club liet al meermaals weten dat hij graag met hem wil doorgaan. Er zouden al gesprekken hebben plaatsgevonden tussen Inter en Chelsea, maar voorlopig is het water nog te diep. Een bod vanuit Saudi-Arabië werd door Lukaku alvast afgewezen.

Yannick Carrasco: hapt Barcelona toe?

Na 5 jaar bij Atletico Madrid (met een 'sabbatjaar in China') lijkt Yannick Carrasco toe aan een nieuwe uitdaging. Barcelona nam een optie op de winger om hem over te nemen voor 20 miljoen euro, maar het is niet verplicht om die ook effectief te lichten.



Momenteel ligt het dossier in de koelkast, omdat Barcelona prioriteit geeft aan andere lekkernijen.

Dodi Lukebakio: wie redt hem van de degradatie?

Dodi Lukebakio is een van de zes Rode Duivels die gedegradeerd zijn, in zijn geval met Hertha Berlijn. Het lijkt onwaarschijnlijk dat hij meegaat naar de tweede Bundesliga, ook al omdat hij zelf openlijk heeft verkondigd een nieuwe stap te willen zetten. Volgens de buitenlandse media tonen Fiorentina en Villarreal interesse.

Thorgan Hazard: gaat hij de kant uit van zijn broer?

Bij Borussia Dortmund rekenen ze niet meer op Thorgan Hazard en zijn uitleenbeurt bij PSV was niet echt overtuigend. Waar kan Hazard - pas 30 geworden - zijn carrière nieuw leven inblazen? Hij wacht, net als zijn broer Eden, op aanbiedingen.

Loïs Openda: slaat een topclub hem aan de haak?

Loïs Openda kan terugblikken op een stormachtig seizoen bij Lens, de revelatie in Frankrijk. Zelf maakt hij er geen geheim van dat hij een stap hogerop wil zetten en volgens de geruchtenmolen is er al een akkoord met RB Leipzig.



Voorlopig vinden de clubs nog geen overeenkomst, vooral omdat Lens de jackpot wil voor zijn goudhaantje. Het bod van 30 miljoen euro van Leipzig werd van tafel gelachen, Lens mikt op minstens 50 miljoen.

Charles De Ketelaere: toch weer Milan?

Het debuutseizoen van Charles De Ketelaere bij Milan werd een diepe teleurstelling. Een huur lijkt de meest logische oplossing, maar in het kamp-De Ketelaere maken ze zich sterk dat zijn nabije toekomst toch in Milaan ligt.



"Ze geloven nog steeds 100% in hem", klinkt het bij makelaar Tom De Mul. Zijn entourage hoopt dat het EK voor beloften voor een boost van zijn zelfvertrouwen, marktwaarde én imago kan zorgen.

Amadou Onana: raakt hij weg bij Everton?

Met Everton kon Amadou Onana maar net de degradatie ontlopen. Naar verluidt heeft de imposante middenvelder geen zin in nog een seizoen degradatievoetbal. Zijn naam wordt genoemd bij Arsenal en Chelsea, maar de forse vraagprijs (bijna 60 miljoen euro) schrikt ongetwijfeld af.

Roméo Lavia: topclubs staan in de rij

Gezakt met Southampton, maar Romeo Lavia was wel een van de lichtpuntjes op het middenveld. De ex-speler van Manchester City wordt dan ook gelinkt aan zowat alle Engelse topclubs, waarbij Arsenal het meest concreet lijkt.

Aster Vranckx: geen toekomst bij Milan of Wolfsburg

Aster Vranckx kan terugblikken op een geslaagde periode bij de Rode Duivels, want zowel tegen Oostenrijk als Estland kwam hij in actie, goed voor zijn eerste 2 caps.



Misschien zet het de middenvelder hiermee opnieuw in de markt, want op clubniveau zit zijn prille carrière in het slop. Milan zal de aankoopoptie van 12 miljoen euro niet lichten en bij zijn moederclub Wolfsburg mag hij vertrekken. Middenmoters uit de Premier League worden genoemd als nieuwe bestemming.

Leander Dendoncker: na 1 jaar al weg bij Villa?

Leander Dendoncker verruilde vorige zomer Wolverhampton voor Aston Villa op zoek naar meer speelminuten, maar dat pakte niet zo goed uit. Hij kwam wel 21 keer in actie, maar hoofdzakelijk als invaller. Volgens het goed ingevoerde The Athletic zou Dendoncker daarom Villa na één seizoen al verlaten.

Thomas Meunier: stapje terug wenkt

62 caps en amper 31 jaar, maar toch volledig uit beeld verdwenen: Thomas Meunier staat voor belangrijke keuzes deze zomer. Bij Dortmund heeft hij nog weinig perspectieven. Voorlopig blijft het verdacht stil rond de rechtsachter.

Timothy Castagne: pikt Juventus hem op?

De kans lijkt groot dat Timothy Castagne - net als Youri Tielemans (naar Aston Villa) - het zinkende Leicester-schip verlaat. Naar verluidt heeft Juventus al onderhandelingen aangeknoopt met de Belgische wingback, die een verleden heeft bij Atalanta. Leicester zou een prijskaartje van 15 miljoen euro rond zijn nek hangen.

Wout Faes: mee naar tweede klasse?

Wout Faes zit in hetzelfde schuitje als zijn Leicester-ploeggenoot Timothy Castagne, met dat verschil dat er niet meteen concrete interesse is voor de centrale verdediger. Ziet hij een seizoen in The Championship zitten?

Zeno Debast: cashen of wachten?