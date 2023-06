Duitsland kiest voor beertje als mascotte van Euro 2024, fans mogen de naam kiezen

De Duitsers hebben duidelijk geleerd van hun foutje van het WK 2006, want toen oogstte mascotte Goleo milde kritiek, omdat de leeuw geen broekje had.



Dat is met de (teddy)beer die vandaag is voorgesteld wel anders. De mascotte - die vanavond in de oefenmatch tussen Duitsland en Colombia zijn officiële 'debuut' zal maken - draagt voetbalschoenen in de kleuren van Duitsland, een blauw broekje en een veelkleurig shirt.



"We hopen dat het een leuk en populair figuurtje wordt, die de jongeren zal inspireren om zelf ook te beginnen voetballen", zegt toernooidirecteur Philipp Lahm.



Een naam moet nog bedacht worden, maar het zal sowieso een 'woordspeling' met Bär worden, het Duitse woord voor beer. Er blijven nog 4 namen over waaruit de fans kunnen kiezen: Albärt, Bärnardo, Bärnheart of Herzi von Bär.