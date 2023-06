Toma Nikiforov (-100 kg) verliest kamp om brons in Grand Slam van Astana

Toma Nikiforov maakte jacht op zijn 9e Grand Slam-medaille. Hij was vrij in de eerste ronde en rekende vervolgens af met de Rus Nijaz Bilalov (IJF-42), met een waza-ari, en de Kazak Islam Bozbajev (IJF-68), door bestraffingen. In de halve finales was de Rus Matvej Kanikovski (IJF-24) te sterk. Nikiforov verloor door een hansoku-make (bestraffing).

Foubert en Chouchi in -90 kg

In de categorie tot 90 kg kwamen vandaag 2 Belgen in actie. Karel Foubert (IJF-58) en Sami Chouchi (IJF-65) zagen beiden hun parcours eindigen in de tweede ronde.



De 24-jarige Foubert opende met winst tegen de Est Klen Kristofer Kaljulaid (IJF-38), met ippon, alvorens te verliezen van de Oezbeek Otabek Toeraboev, de nummer 32 van de wereld in de categorie tot 100 kg. Turaboev haalde het met ippon.



De 30-jarige Chouchi klopte eerst de Georgiër Vladimir Achalkatsi, de nummer 80 van de wereld in de categorie tot 81 kg, met een waza-ari. In de tweede ronde was de Spanjaard Tristani Mosakhlishvili (IJF-31) te sterk met ippon.



Vrijdag greep Amber Ryheul (IJF-25) net naast het brons in de klasse tot 52 kg. Loïs Petit (IJF-82) ging er in de tweede ronde uit in de categorie tot 48 kg.