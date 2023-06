Noors talent van Jumbo-Visma schrijft Giro voor beloften op zijn naam

Johannes Staune-Mittet legde woensdag de basis voor zijn eindwinst in de achtdaagse rittenkoers, en dat met winst in de koninginnenetappe naar de top van de mythische Stelvio-pas. In de bergrit van zaterdag finishte hij als tweede.

In de heuvelachtige slotrit van zondag, gewonnen door de Deen Anders Foldager, kwam de eindzege van Staune-Mittet niet meer in gevaar. In de eindstand heeft de Noor 47 seconden voorsprong op de Ier Darren Rafferty, de nummer twee.

Staune-Mittet stapt als eindlaureaat van de 'Baby Giro' in de voetsporen van bekende voorgangers als Juan Ayuso, Tom Pidcock, Danilo Di Luca, Gilberto Simoni, Marco Pantani en Francesco Moser.

Beste Belg in de eindstand van de Giro voor beloften is William Junior Lecerf, de jonge Belg van de opleidingsploeg van Patrick Lefevere werd achtste. Alec Segaert, winnaar van de openingstijdrit, viel als elfde net buiten de top 10. Behalve Segaert won ook Giel Gelders een rit in deze Giro Next Gen.