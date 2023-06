Schandaal in Giro voor beloften: 31 renners uit koers gezet omdat ze aan ploegauto's hangen op Stelvio

In de Giro voor beloften lag de finish gisteren op de Stelvio, de loodzware Alpenreus waar Thomas De Gendt 11 jaar geleden een legendarische ritzege behaalde.

De Noor Johannes Staune-Mittet was gisteren bij de beloften de grote triomfator op de Stelvio.

Maar niet iedereen reed fluks en op eigen kracht naar boven. Op amateurbeelden is te zien hoe de laatste renners in koers zich op de klim vastklampten aan ploegauto's en motards.



Toen de wedstrijdjury de bewuste beelden onder ogen kreeg werd, na veel aarzelen, beslist om de 24 renners te diskwalificeren. Na extra studiewerk van de beelden werden nog 7 deelnemers geschrapt.



Alle uitgesloten renners krijgen ook een boete van 100 Zwitserse frank en een aftrek van 25 punten op de UCI-ranking.

Bij die renners die hun koffers mochten pakken, zit met Tijl De Decker ook 1 Belg. De Decker stond vorige maand nog op het hoogste schavotje in Parijs-Roubaix voor beloften.

“Onze renner heeft een fout gemaakt, dat beseft hij", klonk het vanmorgen kort bij de ploeg. "Hij was niet van plan om het te doen, maar is naar eigen zeggen gezwicht onder de groepsdruk. De ontgoocheling is heel groot bij hem.”

Ook vier ploegleiders werden naar huis gestuurd.