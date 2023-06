Topsportdirecteur Koen Hoeyberghs doet stap opzij om opvolger op te leiden bij Volley Vlaanderen

Koen Hoeyberghs gaat een nieuwe rol opnemen binnen Volley Vlaanderen. In overleg met de voorzitter en Raad van Bestuur stopt Hoeyberghs als eindverantwoordelijke topsport binnen de federatie.

Hoeyberghs heeft al langer aangegeven bij de Raad van Bestuur dat hij zijn job als directeur topsport ten laatste dit jaar wou doorgeven, zodat zijn opvolger de nieuwe olympiade zou kunnen voorbereiden.

Hoeyberghs verlaat Volley Vlaanderen niet en is bereid om de overgang voor zijn opvolger in goede banen te leiden en blijft nog in dienst tot april volgend jaar. De federatie zal op korte termijn een nieuwe directeur topsport aanwerven, die door Hoeyberghs zal begeleid worden.

Hoeyberghs is een echte ancien bij de federatie. Hij is er al 35 jaar werkzaam in verschillende rollen: trainer en coördinator aan de topsportschool, assistent-bondscoach bij de mannen, bondscoach bij de vrouwen en tot vandaag als algemeen directeur topsport.