Sporza Retro: Rode Duivels gingen van de hel naar de hemel en terug in knotsgek duel tegen Oostenrijk in 2010

"We voelden wel hoop bij supporters en spelers"

Een echte rollercoaster. De jonge Rode Duivels gaven een vroege voorsprong weg, knokten zich tot twee keer toe terug na een achterstand en leken gewonnen spel te hebben toen Nicolas Lombaerts de 3-4 in doel kopte in minuut 90.

Maar in de extra tijd - tegen 10 Oostenrijkers - gaven ze die winnende positie nog uit handen. "Die match had eigenlijk hetzelfde kunnen betekenen als de match in Kroatië waar we ons plaatsten voor het WK 2014", herinnert Jan Vertonghen zich. "Maar het is een totale deceptie geworden."

"Ik weet nog dat het publiek heel enthousiast en blij was. En daardoor vergeten we misschien die voorsprong te verdedigen en willen we de 5-3 scoren, met de 4-4 en de ontgoocheling tot gevolg."

"We stonden toen bekend als een talentvolle ploeg die het niet kon waarmaken." Toch hadden de duels tegen Oostenrijk een positief effect op de lange termijn. "We voelden wel hoop bij de supporters en bij de spelers dat er iets mogelijk was met deze generatie." En die hoop was terecht.