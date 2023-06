Hoe zullen Van der Poel en Philipsen de koek verdelen in de Tour? "Niet zelfde fout maken als 2 jaar geleden"

"Ik ben geen lead-outman. Ik hoop zelf ook te winnen", sakkerde Philipsen, die in die Tour uiteindelijk 3 keer 2e en 3 keer 3e eindigde in etappes.

Van der Poel: "Jasper en ik communiceren goed"

"We willen diezelfde fouten van 2 jaar geleden nu zeker niet meer maken", zegt ploegmanager Christoph Roodhooft.



"We kunnen vrij goed inschatten wanneer het wel of niet een etappe is voor Jasper."

Roodhooft illustreert dat met de 2e Tour-etappe, een pikante heuveletappe door het Baskenland.

"In de finale moeten de renners over de Jaizkibel (een steile puist uit de Clasica San Sebastian). We weten dat Mathieu in die etappe kan meedoen voor de ritzege, Jasper niet."

"Al hangt alles ervan af hoe hard het peloton die Jaizkibel naar boven rijdt."