Jasper Philipsen is tevreden over zijn vroege vorm, "maar wat Mathieu liet zien ..."

Jasper Philipsen deed afgelopen zondag in Brugge al Caleb Ewan en Fabio Jakobsen de baard af in de Elfstedenronde en deed dat in de openingsetappe van de Baloise Belgium Tour nog eens dunnetjes over.

"Ik heb een heel goeie stage achter de rug en alles verloopt vlot. Met het oog op wat komt, hoop ik wel niet dat ik nu al aan mijn top zit."

Bij Alpecin-Deceuninck speculeerde ze wel niet op de sprint. "Het parcours leende zich tot een aanvallende koers. We wilden iets forceren en Mathieu van der Poel is gemotiveerd en in vorm."

Van der Poel en co werden maar kort voor de finish ingehaald, maar toch was het nog niet op bij de Nederlander. "Hij deed ook nog eens een lead-out in de laatste rechte lijn. Hij gaat echt niet kapot. Hij is in orde."