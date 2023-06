Monami vindt Djokovic toch niet de allergrootste: "Gaat ook over persoonlijkheid"

Novak Djokovic is de beste tennisser aller tijden. Toch als we enkel naar de naakte statistieken kijken. De Serviër won - tot nu toe - 23 grandslamtoernooien. In De Tribune maakt ex-tennisster Dominique Monami toch een kanttekening. "Als je kijkt naar de combinatie tussen resultaten en persoonlijkheid, vind ik hem niet de grootste."

Zelf wilde Novak Djokovic zich na zijn gewonnen finale in Parijs niet de GOAT noemen: "dat is weinig respectvol naar de andere grootheden van deze sport", zei hij. In De Tribune vroegen we het dan maar aan Dominique Monami. Is hij nu de grootste aller tijden? "Qua titels natuurlijk wel, hij heeft dat record van Rafael Nadal gebroken. Dus op papier is hij de grootste." Op papier? "Zijn prestaties zijn geweldig. Hij is een geweldige topsporter en één van de beste tennissers ooit, maar voor mij gaat het over meer dan alleen resultaten. Het gaat ook over persoonlijkheid." "Djokovic is iemand zeer controversieel en soms niet altijd op de juiste manier. Als ik moet kiezen dan kies ik voor een combinatie tussen persoonlijkheid en resultaten. En dan vind ik hem niet de allergrootste."

Djokovic, Nadal, Federer.

"Mentaal is hij zeker de allerbeste, hij is ijzersterk"

Filip Joos was ook te gast in de podcast en de voetbalcommentator outte zich wel als fan van Novak Djokovic. "Ik ben fan van Djokovic, dat moet ik toegeven. Ik hou van zijn mentaliteit, dat vind ik fantastisch. Het is misschien de "Balkan-mentaliteit", zonder daar alle connotaties aan vast te hangen." "Hij kan alles met een bal, maar hij is ook keihard. Dat hoort er wel bij in topsport, zeker in een individuele topsport." Monami beaamt. "Mentaal is hij de allerbeste. Hij is ijzersterk, zeker op de belangrijke momenten. Kijk maar naar de afgelopen finale. In de tiebreak in set 1 komt hij terug, hij wint die set op mentaliteit. En wanneer begint hij in set 3 beter te spelen? Op het einde, wanneer het cruciaal is."

Hij is nog niet gestopt dus ik vermoed dat hij nog een aantal grandslams zal winnen. Dit jaar kan hij ze alle 4 winnen. Dominique Monami

Novak Djokovic staat ook al 15 jaar aan de wereldtop. "Hij is daar ongelooflijk mee bezig, met zijn lichaam ook", vertelt Monami. "Pas op, hij heeft wel een moeilijke periode gehad. Hij heeft een tijdje een soort goeroe als mental coach genomen. Toen was het een beetje "peace&love", en dat werkte toch niet. Hij won niet meer. Daarna heeft hij weer de klik gemaakt en zijn oude team genomen. Ook Goran Ivanisevic helpt hem enorm. Een Serviër en een Kroaat samen, het zorgt voor vonken en vuur."

En nu? "Hij had een doel gemaakt van dit record, daar was hij heel duidelijk over. En dat is ook goed om zo te denken. En hij is nog niet gestopt dus ik vermoed dat hij nog een aantal grandslams zal winnen. Dit jaar kan hij ze alle 4 winnen, denk ik. De Australian Open en Roland Garros zijn binnen. De US Open is altijd wat moeilijker voor hem, maar op Wimbledon is hij de grote favoriet. Hij heeft daar sinds 2018 geen wedstrijd meer verloren. Dat is waanzin."