Krijgen we afwisselend Formule 1 in België en Nederland? "Gebakken lucht"

"Er is nog niks bevestigd. Dit zijn pure speculaties", antwoordt Vanessa Maes stellig op de geruchten die nu al een tijd de ronde doen over de Belgische Grand Prix die zou alterneren met die van Nederland. Als mogelijke oplossing om Francorchamps in de nabije toekomst in de F1 te kunnen houden. Zij het tweejaarlijks.

Maandag is er in hartje Londen topoverleg tussen Formula One Management (FOM) en Spa Grand Prix. Daar zullen onder anderen Stefano Domenicali als ex-teambaas van Ferrari en huidig CEO van de FOM samenzitten met Vanessa Maes, de directeur-generaal van Spa Grand Prix. Hét gespreksonderwerp is de Grote Prijs Formule 1 van België in Spa-Francorhamps.

En daardoor is nu plots Marokko of Rwanda in de running voor de organisatie van de eerstvolgende Afrikaanse GP in de F1.

In 2017 werd het circuit van Kyalami nagenoeg volledig gerenoveerd, maar daarna was er nooit genoeg budget beschikbaar om met FOM een overeenkomst af te sluiten. En sinds kort is het duidelijk dat er ook in 2024 weer geen GP F1 van start zal gaan op het circuit van Kyalami, ten noorden van Johannesburg. De politieke en militaire banden tussen Rusland en Zuid-Afrika zouden voor FOM doorslaggevend zijn geweest om alsnog "njet" te zeggen tegen de organisatoren in Kyalami. Ook al worden zij ondersteund door een Amerikaanse sportinvesteringsmaatschappij uit Miami.

De Grote Prijzen van België en die van Zuid-Afrika liggen al meer dan een jaar met elkaar in balans. FOM droomt namelijk al jaren van een wereldkampioenschap in de Formule 1 met opnieuw op elk continent minstens één race, maar de vorige GP van Zuid-Afrika dateert al van exact 30 jaar geleden.

Francorchamps: "Wij zullen altijd blij zijn met wat we krijgen"

Maar wat is dan een duurzame oplossing voor de GP in ons land die met inmiddels al 66 edities een van de oudste is op de F1-kalender?

Midden vorig jaar was er namelijk een zoveelste periode van onzekerheid en lichte paniek. Ook toen was Spa Grand Prix einde contract met FOM en was het lang niet zeker of de GP dit jaar nog zou kunnen doorgaan. Uiteindelijk volgde dan toch het verlossende nieuws dat het F1-geluid komende zomer weer zou weerklinken in de Belgische Ardennen.

Weliswaar niet traditiegetrouw eind augustus of begin september, maar in het laatste weekend van juli wanneer normaal gezien de 24 uren van Spa voor toerismewagens worden verreden. De start van die uithoudingswedstrijd is daarom speciaal vier weken vervroegd.

"Het is FOM die communiceert over de kalender in de F1 en niemand anders", vult Vanessa Maes aan. "Het liefst zouden wij zoals vroeger een meerjarig contract willen afsluiten, maar we zullen altijd blij zijn met wat we krijgen. Vorig jaar hebben

we bewezen dat we een Grote Prijs F1 zoveel mogelijk naar de huidige normen en

voorwaarden kunnen organiseren en als beloning kregen we niet alleen felicitaties, maar ook een contractverlenging van een jaar. We zullen moeten afwachten en zien wat FOM nu beslist."



Voor dit jaar waren er tussen begin maart en eind november initieel 23 Grote Prijzen in een propvol F1-kampioenschap gepland. Met Las Vegas als nieuwkomer ten koste van Frankrijk. Qatar kwam er weer bij na afwezigheid van een jaar en vanwege het WK voetbal vorige winter. China werd dan weer opnieuw afgelast omwille van de nog altijd geldende coronamaatregelen. En in Rusland zou er ook nog een GP zijn doorgegaan als het contract vorig jaar niet was opgezegd na de invasie van Oekraïne.

Inmiddels is dat aantal van 23 GP anno 2023 al gezakt tot 22 door de annulering van de Gran Premio d’Emilia Romagna, midden vorige maand na noodweer en overstromingen in Noord-Italië. Maar voor het 75e wereldkampioenschap van de F1 van volgend jaar is er weer sprake van minstens 23 races. Het zouden er zelfs 24 of

maximaal 25 kunnen zijn. Al dan niet met een GP in België erbij.