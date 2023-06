Yannick Ferrera gaat opnieuw aan de slag in de Saudi-Arabische competitie

Al-Riyadh eindigde het voorbije seizoen als 4e in de lokale tweede klasse. Dat volstond voor het laatste promotieticket naar de Saudische Premier League.

In de heenronde stond er met Jens Cools (ex-Westerlo, Waasland-Beveren en Eupen) ook een Belg onder contract bij de club. De Zimbabwaan Knowledge Musona (ex-Oostende, Anderlecht, Lokeren en Eupen) versterkt de club volgend seizoen.

Ferrera was in België eerder hoofdcoach bij Sporting Charleroi, STVV, Standard, KV Mechelen en Waasland-Beveren. Met STVV promoveerde hij naar de Jupiler Pro League in 2015, een jaar later won hij met Standard de Beker van België.

Nadien volgden 2,5 jaar bij Al-Fateh. Tussen oktober 2022 en februari 2023 coachte hij het Cypriotische Omonia Nicosia.

In het begin van zijn loopbaan, in het seizoen 2011-2012, was Ferrera ook al in Saudi-Arabië actief bij Al-Shabab, als assistent van hoofdcoach Michel Preud'homme.