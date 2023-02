Omonia Nicosia hoeft Yannick Ferrera na 3,5 maand niet meer als coach

Topclub Omonia Nicosia kwam in oktober bij Yannick Ferrera uit, nadat Neil Lennon ook al na amper 8 maanden zijn werk vroegtijdig beëindigd zag. Onze landgenoot tekende tot 2024, maar gisteravond zat zijn job er al op.



"De recente resultaten en de mentaliteit van het team zijn de belangrijkste factoren om een wijziging in de trainersstaf door te voeren", luidde het op de website. De Cyprioot Sofronios Avgousti werd als opvolger aangesteld.



Ferrara nam over, toen Omonia 7e stond. Na 22 speeldagen staat het nog altijd op een tegenvallende 6e plaats, in zijn laatste 3 duels haalde hij 1 op 9. Vorige donderdag werd in zijn laatste wedstrijd met 4-1 verloren van Anorthosis Famagusta. Ferrera beëindigt zijn avontuur in Cyprus met 26 punten uit 14 competitieduels.



De Cypriotische hoofdstedelingen rekenden afgelopen zomer in de play-offs van de Europa League in 2 duels makkelijk af met AA Gent (uit: 0-2 en thuis: 2-0). In de groepsfase kon Omonia, in een poule met Real Sociedad, Manchester United en Sheriff Tiraspol, vervolgens geen enkel punt pakken.



Ferrera was in België eerder hoofdcoach bij Charleroi, STVV, Standard, KV Mechelen en Waasland-Beveren. Nadien was hij 2,5 jaar trainer van het Saoedische Al-Fateh, zijn eerste buitenlandse avontuur als T1. Na zijn ontslag daar begin 2022 was Cyprus zijn volgende bestemming.