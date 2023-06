De ene vluchtte voor de oorlog, de andere knokte tegen vooroordelen: de 4 nieuwe Duivels voorgesteld

Olivier Deman (Cercle Brugge, 23)

Een Vereniging levert een Rode Duivel aan.

Olivier Deman is de grootste verrassing in de selectie van Tedesco. De wingback ontpopte zich dit seizoen tot een van de sterkhouders bij revelatie Cercle Brugge. De Antwerpenaar is een harde werker die onvermoeibaar meters maakt.

En toch had het evengoed helemaal anders gelopen.



Want Deman werd drie seizoenen geleden onder Bernd Storck helemaal afgeschreven en naar de B-kern verwezen. Gelukkig geloofde interim-coach Jimmy De Wulf wél nog in de younster, die nadien ontbolsterde onder Yves Vanderhaeghe en nu een zekerheid is bij Miron Muslic.

Opvallend: Deman speelde in de jeugd eerst voor Cercle Brugge, trok dan naar grote rivaal Club, maar keerde uiteindelijk toch terug naar de Vereniging.

"Bij Club had ik veel blessures door de trainingen", vertelde hij daar eerder over. "Breuken, trappen incasseren... Ik miste het plezier, wat nog steeds het belangrijkste is. Op Cercle heb ik dat altijd gehad."