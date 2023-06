Domenico Tedesco verklaart zijn verrassende keuzes: "Aan mij om nieuwe spelers in te passen"

Opvallend dat meer jongens uit de Jupiler Pro League een kans krijgen, ten koste van gevestigde waarden als Dries Mertens en Thorgan Hazard. Een berichtje met minder goed nieuws kwam hun richting uit.



"Ik heb ze nu wat langer kunnen analyseren in de Belgische stadions en wil ze de kans geven om zich te tonen", zegt de bondscoach over de jonkies. "Ik kijk ernaar uit om ze te ontmoeten en ze te leren kennen als spelers."

"Zo zag ik dat Deman elke wedstrijd alles geeft. Ik observeerde hem zo'n kwartiertje tijdens zijn opwarming. Daarin deed hij wel 25 full sprints. Dat zegt genoeg over zijn karakter, én hij heeft een uitstekende techniek."

Tedesco lijkt het vertrouwen in de jeugd te bevestigen en toont dat hij durft te experimenteren. "Het is aan ons om het juiste moment te vinden om de nieuwe, jonge spelers in te passen in de ploeg", vindt hij. "Ik roep ze alleen maar op wanneer ze ook de ploeg kunnen helpen."

"Ik hoop dat ze plezier beleven en klaar zijn op het moment dat ik ze nodig heb."