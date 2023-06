Zwoele Parijse avond levert maar liefst 3 wereldrecords op

Het is nog relatief vroeg in het zomerseizoen, maar toch vliegt Faith Kipyegon al over de piste. Vorige week brak de Keniaanse in Italië het wereldrecord op de 1.500 meter, nu sloeg ze ook dat op de 5.000 meter aan het diggelen.



In tegenstelling tot een week geleden stond Kipyegon er deze keer niet alleen voor. Samen met Letesenbet Gidey, die sinds 2020 het record (14'06"02) in handen had, maakte ze er een zinderend duel van.



Met nog 1 ronde voor de boeg leek het wereldrecord gaan vliegen, maar dankzij een slotronde in 1'00"63 en een verschroeiende laatste 200 meter dook Kipyegon toch nog meer dan een seconde onder de tijd van Gidey: 14'05"20 is nu de nieuwe norm.



Ook op de 2 mijl werd er een nieuwe mijlpaal in de grond geklopt, door de Noor Jakob Ingebrigtsen. Hij ging meer dan 4 seconden onder de tijd van Daniel Komen in 1997: 7'54"10. Omdat de 2 mijl geen officiële afstand is, geldt het volgens World Athletics wel niet als een officieel wereldrecord.

En dat was nog niet alles, want op het einde van de meeting werd op de 3.000 meter steeple bij de mannen nóg een wereldrecord van de tabellen gelopen. De 7'53"63 die de Qatarees Shaheen in Brussel liep, in 2002 al, moest wijken voor de nieuwe toptijd van de Ethiopiër Lamecha Girma.