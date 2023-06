Slechtste transfer in de voetbalgeschiedenis? "Vergelijking Hazard-Bale gaat in elk geval niet op"

Dat het "Comunicado Oficial" van Real Madrid niet eens als een echte verrassing kwam, is veel zeggend. Eden Hazard mag op zijn 32e zelf beslissen of hij nog voetballer blijft, maar bij Real Madrid zal het niet meer zijn. "Als hij stopt, zou dat teleurstellend zijn", vindt Peter Vandenbempt.

Na zijn afscheid bij de Rode Duivels is Eden Hazard ook geen speler meer van Real Madrid. Een zwanenzang die afgelopen zaterdag een definitief einde kreeg. "In onderling overleg" wordt zijn contract in Madrid ontbonden.

In De Tribune stonden Peter Vandenbempt en Eddy Snelders deze week stil bij "een treurig einde van een treurig verhaal."

Op het toppunt van zijn kunnen, was Eden Hazard van bijna buitenaards niveau. "Op het WK in Rusland misschien wel de beste van de wereld", herinnert Peter Vandenbempt zich.

"En daarna volgde een sterk seizoen bij Chelsea met twee goals in de finale van de Europa League tegen Arsenal."

"Voor mij staat hij zeker in de top vijf van beste voetballers in de Belgische geschiedenis", vult Eddy Snelders aan. "Al is vergelijken altijd moeilijk."

Peter Vandebempt probeert het even: "Er is het wereldmerk Vincent Kompany, er is Kevin De Bruyne, die al wat meer in hetzelfde compartiment speelt als Hazard, Thibaut Courtois moet er zeker ook bij voor mij, maar je doet toch ook voetballers tekort uit vorige generaties, die minder internationaal georiënteerd waren." "Zijn intrinsieke talent, zijn prestaties, uitstraling en manier van omgaan met zijn status maakten van Hazard een van de beste spelers ter wereld. Naar Real gaan was ideaal op dat moment om in de buurt te komen van Ronaldo en Messi."

"Niemand die kon vermoeden dat het zo zou fout lopen bij Real", kijkt Vandenbempt terug op de transfer in 2019.

Slechtste transfer in de geschiedenis?

Er is de lof voor wat Eden Hazard ooit was, maar er is ook de harde realiteit over zijn statistieken en prestaties op het veld na 2019. Volgens sommige analisten en journalisten verdient Eden Hazard het niet te benijden etiket van slechtste transfer uit de geschiedenis van het voetbal als je kijkt naar prijs/rendement. "Ik denk het wel", draait Eddy Snelders niet om de pot. "Kijk gewoon naar wat hij gebracht heeft voor zijn transferprijs + zijn loon. Bedroevend weinig." "Ik denk dat ze in Spanje ook met grote ogen keken naar hoe Hazard in België nog altijd als een koning werd ontvangen en er alles voor deed om mee te kunnen spelen bij de nationale ploeg." "En dat terwijl Real hem betaalde en hij daar vaak niet speelklaar raakte. Dat werd daar niet echt geapprecieerd." "De vergelijking wordt vaak gemaakt met Gareth Bale bij Real Madrid, maar dat klopt langs geen kanten", pikt Peter Vandenbempt in.

"Bale heeft twee finales van de Champions League mee beslist en een finale van de Copa del Rey tegen Barcelona. Bale heeft echt iets betekend voor Real en alleen in zijn laatste twee seizoenen het uitgehangen."

Peter Vandenbempt sprak in de beginperiode van Eden Hazard bij Real Madrid al zijn onbegrip uit over het feit dat de Belg met overgewicht aan zijn nieuwe avontuur begon, maar er is nog iets wat er niet in gaat bij onze voetbalman. "Ik begrijp niet dat iemand die zo graag voetbalt, twee jaar blijft zitten in Madrid terwijl duidelijk is dat je huidige trainer geen beroep op je gaat doen. Waarom is hij vorige zomer of afgelopen winter niet op zoek gegaan naar een andere club?" Is dat een voorteken voor wat er komt? Zal Hazard binnenkort zijn voetbalpensioen aankondigen? "Als hij blijk geeft van motivatie, kan ik mee voorstellen dat er veel clubs zullen zijn die Eden Hazard nog een kans willen geven en het risico willen nemen, weliswaar aan getemperde voorwaarden", denkt Peter Vandenbempt. "Als hij gewoon stopt, zou ik dat persoonlijk ongelooflijk teleurstellend vinden." "Hij is nog maar 32 jaar. Al moet ik er bij zeggen dat hij al bezig is van zijn 16 jaar. Hij heeft veel trappen gehad en krijgt nu af te rekenen met blessures."