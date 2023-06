Het sprookjeshuwelijk dat op een helse nachtmerrie uitdraaide: een overzicht van Hazards calvarietocht bij Real

Real Madrid en Eden Hazard hebben gisteren in onderling overleg hun contract stopgezet. Dat is meteen ook het einde van een tijdslijn vol blessureleed en frustraties voor Eden Hazard. Een reconstructie.

Recordtransfer met overgewicht

Na het vele geflirt had Eden Hazard in de zomer van 2019 eindelijk zijn droomtransfer te pakken. De Rode Duivel ruilde Chelsea voor Real Madrid, dat 115 miljoen euro op tafel legde voor zijn recordtransfer.

Hazard werd binnengehaald als de "messias", die het grote gat op aartsrivaal Barcelona moest dichten. "Sinds Cristiano Ronaldo is er in Bernabeu nooit meer zoveel furore geweest rond een nieuwe aanwinst", klonk het in de Spaanse pers.



Met het legendarische rugnummer 7 van Raul en Ronaldo kreeg Hazard nog wat extra druk op zijn schouders.

Als ik vakantie heb, heb ik vakantie. Dan let ik niet op mijn gewicht. Eden Hazard kwam met overgewicht aan in Madrid

Niet zijn spel, maar zijn gewicht was "talk of the town" bij zijn aankomst in Madrid. "Als ik vakantie heb, heb ik vakantie. Dan let ik niet op mijn gewicht", was Hazard eerlijk.



De recordaankoop was met 5 kilogram overgewicht aangekomen in Madrid. Zijn lichaam zorgde nadien voor een lijdensweg vol blessures.

1e seizoen: blessurespook maakt zijn intrede

Het blessurespook doemde een eerste keer op net voor de 1e competitiematch van het seizoen. Hazard blesseerde zich op training aan zijn rechterdijbeen en maakte voor het eerst kennis met de lappenmand van Real.



Een maand later opende de recordtransfer zijn rekening bij Real met een heerlijke lobbal tegen Granada. Hazard bleef zijn niveau opkrikken en leek klaar om de verwachtingen in te lossen. "Hazard speelt indrukwekkend", wierp Real-coach Zidane Hazard een bloempje toe. Maar een breukje in Hazards rechterenkel maakte al snel een einde aan het positivisme. Een comeback later gooide een stressfractuur roet in het eten. Daarna hield de coronapandemie Hazard aan de kant. "Het was zeker het minst goede seizoen uit mijn carrière", was Hazard zelfkritisch, die toen gelukkig geen glazen bol in zijn bezit had. Want wat hem daarna te wachten stond, was een calvarietocht in het kwadraat.

2e seizoen: "onverklaarbare" blessurereeks en ongepast lachje

Een spierblessure in zijn rechterbeen, een coronabesmetting, een nieuwe spierblessure in zijn rechterdij, een scheurtje in zijn quadriceps, een lendenspierblessure, een blessure in zijn dijbeen...



Ook in zijn 2e seizoen bij Real Madrid bleef Eden Hazard zijn tienbeurtenkaart bij de ziekenboeg van Real Madrid maar afstempelen. "Er gebeuren zaken die ik niet meer kan verklaren", was Real-coach Zidane radeloos. "Er is iets aan de hand. Voordien was Eden amper geblesseerd. Ik kan het niet uitleggen." Als klap op de vuurpijl kreeg Hazard ook nog eens de toorn van de Spaanse pers en de Real-aanhang over zich heen toen hij na de uitschakeling in de Champions League dolde met zijn ex-ploegmakkers van Chelsea. "Hij beseft niet wat Real is. Bye bye, Eden", titelde AS. "De revolutie moet beginnen met de onmiddellijke verkoop van Hazard."

3e seizoen: genegeerd door coach Ancelotti

In zijn 3e seizoen in Bernabeu kreeg Hazard naast het blessuremonster ook nog eens af te rekenen met een coach die niet zijn grootste fan was: Carlo Ancelotti.

Hazard haalde met moeite het wedstrijdblad, bleef in het sukkelstraatje dolen en kreeg concurrentie van toptalent Vinicius op zijn positie. Telkens wanneer Hazard er stilaan leek door te komen, werd hij weer verbannen naar de bank. "Ik heb op persoonlijk vlak geen problemen met Hazard. Hij is ook fysiek in orde. Als hij niet speelt, is het omdat ik de voorkeur geef aan iemand anders", probeerde Ancelotti de bankzittersrol van Hazard te rechtvaardigen.

4e en laatste seizoen: opflakkering en roemloos einde

In de beginweken van het huidige seizoen leek Eden Hazard de hoge verwachtingen eindelijk te gaan inlossen.

Een herboren Hazard greep een gouden speelkans in de Champions League met een goal en assist tegen Celtic. "Wordt een fitte en herboren Hazard de grootste zomeraanwinst voor Real?", klonk de Spaanse pers plots weer optimistisch. Ook de trainer en ploegmakkers strooiden gretig met complimenten naar onze landgenoot.

Maar opnieuw hield coach Carlo Ancelotti Hazard klein op de bank. Het ontbrak de recordaankoop aan matchritme en vertrouwen. Nadat Hazard zijn afscheid aangekondigd had bij de Rode Duivels, vertelde hij in een interview aan RTBF dat hij zijn contract wou uitdoen en ook nog in 2024 een Galactico wou zijn. "Ik verwacht niet alle matchen te spelen", zei de aanvaller. "Maar als ik een beetje het verschil kan maken, gaan de mensen meer vertrouwen hebben in mij." Hazards laatste wens liet Real niet meer in vervulling gaan.