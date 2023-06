Wie is Shion Homma, de onbekende Japanner die de titeldroom van Union uit elkaar deed spatten?

"Zijn stijl is wat vergelijkbaar met Noa Lang. Zo is hij heel erg wendbaar met snelle voetjes, die er niet voor terugdeinzen om een of meerdere verdedigers uit te schakelen", omschreef de Club-watcher van de Krant van West-Vlaanderen Homma. (lees voort onder video)

Met 21 goals en 21 assists in 123 wedstrijden was Homma de scoutingcel van Club Brugge opgevallen.

Enkele fraaie acties van Homma in Japan op een rijtje

Van Club NXT tot scherprechter in titelstrijd

Club wou Homma nog niet meteen voor de leeuwen gooien en stalde de eerste Japanner uit de clubgeschiedenis bij Club NXT.



In de Challenger Pro League groeide Homma al snel uit tot een vaste waarde bij de beloften van blauw-zwart. In 23 wedstrijden was de winger goed voor 4 goals en 4 assists.

De beweeglijke Japanner werd vorig weekend beloond met zijn eerste speelminuten voor de hoofdmacht van Club Brugge. Tegen Genk schudde de kwieke Homma (ingevallen in minuut 89) meteen een lekkere actie uit zijn korte benen.

Niemand die toen dacht dat Homma de rol van scherprechter zou vervullen in de zinderende titelontknoping.

Toen Union virtueel kampioen was, kwam Homma in minuut 88 Mats Rits aflossen. 5 minuten later was hij niet langer die onbekende Japanner, maar wel Shion Homma, de kwelduivel van Union.