Terugkeer van mondmaskers in de Tour: ASO voert coronaprotocol opnieuw in

Wen er straks maar weer aan: mondmaskers in de Tour.



In de Giro hield het coronavirus lelijk huis. Zo verliet Remco Evenepoel in zijn roze trui Italië na een positieve test.



De Tour is er als de dood voor dat komende maand ook topfavorieten uitgeschakeld worden door het virus.

Daarom voert organisator ASO weer het coronaprotocol in. Renners moeten opnieuw bubbels vormen en mogen niet te dicht bij de toeschouwers komen.



De renners mogen ook geen selfies met supporters maken of handtekeningen uitdelen.

Het protocol voorziet ook beperkte toegang tot de finish voor ploegleden. Journalisten en genodigden moeten dan weer verplicht een mondmasker dragen.