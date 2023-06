Borgerhout-GW pakt met 1e titel sinds 1994 de dubbel in het korfbal

Een maand geleden keken Borgerhout/Groen-Wit en AKC/Luma uit Deurne elkaar al in de ogen in de bekerfinale. Toen trok Borgerhout aan het langste eind met 17-11.

In de titelfinale kreeg AKC/Luma een kans om honingzoete revanche te nemen. Bij de rust leek Borgerhout zijn vis al op het droge te hebben: 9-4.

Maar AKC/Luma kwam nog terug tot 15-15 in de reguliere speeltijd. Een golden goal moest beslissen over de titel en het was Groen-Wit die het voor mekaar kreeg.



Feest voor Borgerhout/Groen-Wit, dat voor het eerst sinds 1994 weer kampioen van België is.