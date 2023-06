Rafael Nadal staat 5 maanden aan de kant na heupoperatie en richt zijn blik op 2024

2023 is voorlopig een annus horribilis voor Rafael Nadal.

De tennislegende, die vandaag zijn 37e verjaardag viert, liep in januari een heupblessure op tijdens de tweede ronde van de Australian Open.



En dat euvel leek hardnekkiger dan eerst werd gedacht.



Nadal paste voor de toernooien in Barcelona, Madrid en Rome. Ook zijn geliefkoosde Grandslamtoernooi Roland Garros moest de 14-voudige eindwinnaar aan zich laten voorbijgaan.

Vrijdag lag Nadal op de operatietafel. "De operatie aan zijn linkerheup is goed verlopen en omvatte in een eerste fase het schoonmaken van de pees en het versterken ervan", zo legt zijn entourage uit.



"In een tweede fase werd ook een oud letsel op het labrum van zijn linkerheup (een deel van het gewricht) behandeld, wat zal bijdragen aan de genezing van de pees."

"Rafa begint binnen een paar uur aan het functionele herstelproces. De normale herstelperiode wordt geschat op vijf maanden", klinkt het.

Nadal mikt voor zijn terugkeer nu op het seizoen 2024, wat naar alle waarschijnlijkheid zijn laatste wordt op het hoogste niveau.