"Godbye": Zlatan Ibrahimovic speelt morgen laatste match voor AC Milan

Zlatan Ibrahimovic is de zelfverklaarde voetbalgod. De woordspeling "godbye" zal hij dus wel kunnen smaken. Maar of hij voor de rest een groots afscheid zal krijgen, lijkt onwaarschijnlijk na een flauw seizoen bij AC Milan.

"Na de laatste wedstrijd van het seizoen zal AC Milan met een korte ceremonie afscheid nemen van Zlatan Ibrahimovic", klinkt het op de clubwebsite. "AC Milan wil Zlatan bedanken voor de prachtige momenten die we samen hebben beleefd."

Ibrahimovic keerde in 2019 terug naar AC Milan. Ook tussen 2010 en 2012 speelde hij al voor de club. Vorig seizoen kon de ploeg voor het eerst in 11 jaar nog eens de landstitel veroverde. Maar door heel wat blessures kwam de Zweedse cultspits dit seizoen amper aan de bak. Hij speelde slechts vier matchen mee in de competitie en scoorde een keer. Eind april raakte hij geblesseerd aan de kuit. Hij kwam sindsdien niet meer in actie voor Milan.

Ibrahimovic heeft ook een verleden bij Ajax, Juventus, Inter, FC Barcelona, Paris Saint-Germain en Manchester United. Hij werd twee keer kampioen in Nederland, één keer in Spanje, vier keer in Frankrijk en maar liefst vijf keer in Italië. Tussen zijn tijd bij Manchester United en zijn terugkeer naar Milaan speelde hij van maart 2018 tot november 2019 ook in de MLS voor Los Angeles Galaxy.

Of Ibrahimovic van plan is om helemaal te stoppen met voetballen is zelfs op zijn 41e niet zeker. Hij zou nog een paar dagen de tijd nemen om na te denken.