John Heitinga moet stap opzij zetten als trainer van Ajax: "Club heeft meer ervaring nodig"

"Op persoonlijk vlak was dit een moeilijke beslissing. Een die niet makkelijk was om over te brengen", sportief directeur Sven Mislintat op de kanalen van Ajax.

"John stapte aan boord om de club te helpen in moeilijke tijden. Dat deed hij vol toewijding, waarvoor we hem zeer dankbaar zijn."

John Heitinga nam over in januari van dit jaar, toen Ajax op een 5e plek vertoefde. Uiteindelijk loodste hij de club naar een 3e plek in de Eredivisie na een teleurstellend seizoen.

"Hij heeft de afgelopen maanden veel geleerd en wij willen graag een rol spelen in zijn ontwikkeling door hem binnen de club houden. Maar we zijn tot de conclusie gekomen dat Ajax een meer ervaren hoofdtrainer nodig heeft", besluit het bestuur.